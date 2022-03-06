Патриарх Кирилл в проповеди сказал о метафизическом значении операции на Украине

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Прощеное воскресенье обратился к верующим с проповедью, в которой, в частности, сказал о метафизическом значении операции на Украине.

"Сегодня, в Прощеное воскресенье, с одной стороны, я как пастырь ваш призываю всех к прощению грехов и обид, в том числе и там, где это сделать очень тяжело, там, где люди воюют друг с другом. Но прощение без справедливости есть капитуляция и слабость. Поэтому прощение должно сопровождаться непременным сохранением за собой права стоять на стороне света, на стороне божьей правды", - сказал патриарх после литургии в храме Христа Спасителя.

По его мнению, сегодня на Украине "мы вступили в борьбу, которая имеет не физическое, а метафизическое значение". Патриарх посетовал, что некоторые православные верующие в этой войне избирают путь наименьшего сопротивления, покорно идут по тому пути, по которому им указывают сильные мира сего.

"Мы никого не осуждаем, мы никого не приглашаем взойти на крест, мы просто самим себе говорим: мы будем верны слову божьему, мы будем верны его закону, мы будем верны закону любви и справедливости, и, если будем видеть нарушение этого закона, никогда не смиримся с теми, кто этот закон разрушает, в том числе и стирая грань между святостью и грехом, а тем более с теми, кто пропагандирует грех", - сказал патриарх.

Он особо отметил, что сегодня "наши братья на Донбассе, православные люди, несомненно, страдают, и мы не можем не быть с ними - в молитве в первую очередь".

"Будем молиться, чтобы в эту радость Воскресения все те, кто сегодня воюет, кто проливает кровь, кто страдает, также вошли в мире, и в спокойствии, и в радости. Потому что какая же будет радость, если одни в мире, а другие во власти зла и в скорби междоусобной брани!" - сказал патриарх.