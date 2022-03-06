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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:25

Ozon заявил о стабильной работе маркетплейса и логистики

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Ozon заявил о стабильной работе маркетплейса и логистической инфраструктуры, предупредив о повышенном спросе на некоторые категории товаров, следует из пресс-релиза компании.

"Клиенты могут совершать покупки на Ozon в прежнем режиме. Спрос на товары некоторых категорий повышен, но у площадки есть запасы на центральных и региональных складах. (...) Мы продолжаем переговоры с крупными производителями и дистрибуторами о дополнительных поставках", - говорится в пресс-релизе Ozon.

В компании добавили, что транзакции при оплате товаров клиентами и расчетами с продавцами происходят без сбоев, в том числе картами Visa и Mastercard, выпущенными российскими банками.

Логистическая инфраструктура Ozon (включает 10 складских комплексов, около 100 сортировочных центров и более 19 тыс. ПВЗ и постаматов) также работает без сбоев - ежедневно Ozon доставляет более 1 млн посылок в день.

Кроме того, компания заявила, что осуществляет мониторинг цен на своей площадке и пресекает необоснованные повышения цен на соцзначимые товары.

Ozon

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