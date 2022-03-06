Тиньков заявил, что никогда не был олигархом

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Олег Тиньков попросил не называть его олигархом, так как все своих бизнесы он создал с нуля и уже не является миллиардером после недавнего обвала стоимости российских активов на фоне введения санкций.

"Я и Сергей Галицкий (основатель "Магнита" - ИФ) не являемся олигархами, мы заработали деньги с полного нуля, и не использую никакие связи! Я ни разу не был в Кремле и не встречался ни с какими чиновниками, за исключением главы ЦБ, кто и был мой начальник (как для человека, руководящего коммерческим банком - ИФ). Мне они просто не нужны были, у меня никогда не было ни одного контракта с государством или госкомпаниями! Я self-made, пожалуйста, прекратите называть меня "олигархом", - написал бизнесмен на своей странице в инстаграме.

Траст семьи Тинькова владеет 35,1% TCS Group (материнская компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования").

"Все деньги (я - ИФ) заработал, а сейчас потерял, на Лондонской бирже, то есть это деньги международных инвесторов! Потом для многих олигарх = миллиардер, вторая причина исключить меня из списка олигархов: я уже не миллиардер", - подчеркнул Тиньков.

Он также напомнил, что несколько лет назад отошел от операционного управления группой "Тинькофф".

"Я не "банкир" и это не "банк Тиньков", у меня уже 1,5 года нет ни одной должности в банке! Я даже не вхожу в совет директоров, я просто небольшой акционер и основатель, и моя фамилия совпадает с названием банка. Всё! (. . .) Я просто клиент, как и вы", - отметил Тиньков.

В марте 2020 года Тиньков сообщил, что у него была диагностирована острая форма лейкемии.