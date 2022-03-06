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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:31

Путин присвоил звание Героя России посмертно командиру разведбатальона сил ДНР Жоге

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя Российской Федерации посмертно командиру батальона ДНР "Спарта" Владимиру Жоге, сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля.

"За героизм и мужество, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Жоге Владимиру Артемовичу (посмертно)", - следует из текста сообщения.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил о гибели командира разведывательного батальона сил республики.

"Сегодня в Волновахе героически погиб командир отдельного разведывательного батальона "Спарта" гвардии полковник Владимир Жога, позывной Воха", - говорилось в заявлении Пушилина, распространенном в субботу.

Ранее Путин отметил героизм российских военных на Украине. В качестве примера он привел "личный состав сотой мотострелковой бригады, действующей на донецком направлении".

По его словам, военнослужащие этого соединения "в районе Волновахи прорвали глубоко эшелонированную оборону, которую националисты укрепляли и оборудовали в течение почти восьми лет".

Хроника 24 февраля – 06 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Россия Владимир Путин Владимир Жога

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