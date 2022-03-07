Двое детей погибли и трое пострадали при пожаре в частном доме в Хакасии

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Уголовное дело по факту гибели на пожаре двух малолетних детей из многодетной семьи возбуждено в хакасском Черногорске, сообщает пресс-служба главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия.

Сообщение о гибели девятилетнего мальчика и пятилетней девочки во время пожара в одном из частных домов по улице Фрунзе города Черногорска поступило около двух часов ночи по местному времени в понедельник.

По данным следствия, в доме проживала семья из семи человек, в том числе пять малолетник детей. Вечером родители вместе с детьми легли спать, а ночью в доме произошло возгорание.

"В какой-то момент проснулся глава семьи, ему удалось вынести на улицу супругу и всех детей. На место происшествия незамедлительно прибыли врачи скорой помощи. При доставлении в больницу в автомобиле "скорой" скончались двое детей", - говорится в сообщении.

При этом женщина и еще трое детей трех, семи и 12 лет были госпитализированы.

По предварительным данным, очаг возгорания находился в комнате в районе розетки с зарядным устройством от мобильного телефона.

По этому факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).