Несколько иностранных студентов эвакуировались в РФ из украинских Сум

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Одиннадцать иностранных студентов, сумевшие минувшей ночью пересечь российскую границу из Украины на территории Суджи Курской области, размещены в общежитии Курского медуниверситета, сообщает в понедельник комитет информации и печати администрации Курской области.

"С территории Украины удалось выйти 11 студентам разных вузов Сум. Мы приняли их на территории нашего общежития, организовали всю бытовую помощь, питание, провели медицинский осмотр. Ночь прошла спокойно", - приводятся в сообщении слова ректора вуза Виктора Лазаренко.

Также сообщается, что в понедельник ожидается прибытие посла Танзании. Студенты ожидают переезда в Москву и выезда в свою страну.