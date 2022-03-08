Путин в поздравлении с 8 марта заверил, что срочников не отправят на Украину

Также, по словам президента РФ, не будет призыва резервистов

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - В специальной военной операции на Украине не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу, не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса, заявил президент России Владимир Путин в видео с поздравлением российских женщин с Международным женским днем.

"В боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. Не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса", - заверил Путин.

Ранним утром 24 февраля Путин объявил о начале военной операции РФ на Украине.