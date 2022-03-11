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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:44

На Сахалине пройдет судебный процесс по делу о фиктивной регистрации 500 иностранцев

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В Сахалинской области в суд передано дело об организации незаконной миграции, сообщает пресс-служба УМВД региона в пятницу.

"Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела по обвинению уроженца ближнего зарубежья и двух местных жительниц в организации незаконной миграции (по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, мужчина, получив российское гражданство, создал организованную группу, в состав которой вошли две жительницы Южно-Сахалинска. Женщины выступали в качестве принимающей стороны и "обеспечивали фиктивную постановку на учёт иностранцев по месту пребывания в РФ". При этом фактически они не предоставляли жилье для проживания в нём мигрантов.

С 11 мая 2019 года по 17 ноября 2020 года они фиктивно поставили на учёт не менее 500 иностранных граждан.

Сахалинская область МВД

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