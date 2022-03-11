Турист погиб на горнолыжном курорте на берегу Байкала

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Доследственная проверка проводится по факту гибели мужчины на горнолыжном курорте в Байкальске Иркутской области, сообщает в пятницу следственное управление СКР по региону.

"10 марта на горнолыжном курорте "Гора Соболиная" в Байкальске мужчина, катаясь на лыжах, не справился с высокой скоростью и врезался в девушку. В результате происшествия 56-летний мужчина скончался на месте, 28-летняя пострадавшая была доставлена в больницу с ушибами и травмой головы", - говорится в сообщении.

Известно, что мужчина приехал в Байкальск вместе с группой отдыхающих из Братска.

Проверку случившегося начала прокуратура.