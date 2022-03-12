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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:55

СК возбудил дело после взрыва газа в жилом доме в Воронеже

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двух человек в результате происшествия в многоквартирном доме в Воронеже, сообщает в субботу СУ СКР по региону.

Дело квалифицировано по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

По версии следствия, примерно в 3:30 субботы в многоквартирном жилом доме на улице Хользунова в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение межэтажных перекрытий и последующее возгорание квартир. В результате происшествия погибли проживавшие в двух жилых помещениях мужчина, 1991 года рождения, и пожилая женщина, 1934 года рождения.

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Отмечается, что в рамках расследования также будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за организацию газоснабжения и техобслуживания жилых помещений.

Ранее сообщалось, что в субботу в многоквартирном доме на улице Хользунова в Воронеже произошел взрыв газа с последующем возгоранием. В результате обрушились межэтажные перекрытия 3-4 этажа на площади порядка 20 кв. м.

Из дома были эвакуированы 113 жильцов. Их разместили в пункте временного размещения.

Воронеж СКР

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