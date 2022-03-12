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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:58

VK усилит поддержку малого и среднего бизнеса

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Компания VK запускает направление поддержки малого и среднего бизнеса и усиливает взаимодействие с предпринимателями на своей платформе, сообщает пресс-служба компании в субботу.

"Понимая запрос и потребности предпринимателей в новых условиях VK запускает направление поддержки малого и среднего бизнеса. Подразделение поможет максимально эффективно настроить свою страницу и организовать все процессы", - говорится в сообщении.

Кроме того, предпринимателям круглосуточно доступна поддержка и актуальная информация об обновлениях платформы и инструментов в сообществе "ВКонтакте для бизнеса".

"VK дополнительно усилил службу поддержки, чтобы оперативно обрабатывать растущее количество обращений", - добавили в пресс-службе.

В компании отмечают, что на платформе "Бизнес ВКонтакте" предпринимателям доступны инструменты для запуска и развития своего дела. ВКонтакте позволяет бесплатно создать интернет-магазин, который поддерживает интеграцию с существующими магазинами через API. Платежи можно принимать через сервис VK Pay, который работает с любыми картами российских банков. Для продажи товаров предприниматели могут бесплатно подключить доставку по России.

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