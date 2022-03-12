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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:58

Суд в Москве арестовал основателя ChronoPay Павла Врублевского

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы по ходатайству следствия арестовал основателя международной процессинговой компании ChronoPay Павла Врублевского, обвиняемого в мошенничестве и краже, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Постановлением суда в отношении Врублевского избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 11 мая 2022 года", - сообщили в суде в субботу.

Защита Врублевского просила суд отказать следствию.

Врублевскому предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве и краже (ч. 4 ст. 159 УК РФ, п. "а" ч. 4 ст. 158).

Дело Павла Врублевского

О задержании предпринимателя стало известно в минувший четверг.

По данным МВД РФ, Врублевский и его соучастники с 2019 года размещали в интернете заведомо недостоверную информацию с предложениями денежного вознаграждения за участие в опросах, а также за успешное прогнозирование курса валют и акций. Также фигуранты приглашали граждан участвовать в биржевых торгах и других финансовых операциях, обещая существенную прибыль.

Под предлогом оплаты регистрации на интернет-площадках или комиссии за положенное денежное вознаграждение злоумышленники через подконтрольный им ресурс для приема пожертвований в социальных сетях и на стриминговых сервисах похитили денежные средства большого круга лиц, предварительно установило следствие.

По некоторым данным, речь может идти о нескольких миллиардах рублей.

Врублевский вину не признает, заявили ранее "Интерфаксу" в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, члены которой посетили бизнесмена в изоляторе временного содержания.

Врублевский - владелец и генеральный директор процессинговой компании ChronoPay - оператора интернет-платежей с помощью банковских карт.

Фамилия Врублевского фигурировала в СМИ в связи с делом бывшего начальника Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ России Сергея Михайлова, осужденного на длительное лишение свободы за государственную измену в 2019 году. Так, по некоторым данным, следствие выяснило, что Михайлов в 2011 году через посредников передал сотрудникам ФБР сведения об оперативно-розыскной деятельности по делу Врублевского, которого в США считают киберпреступником.

ChronoPay Павел Врублевский

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