В Астраханской области восстановили нарушенное штормом энергоснабжение

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Энергетики полностью восстановили в Астраханской области энергоснабжение, которое было нарушено неделю назад сильным ветром, сообщили в Минэнерго РФ.

"Электроснабжение всех потребителей в Астраханской области, обесточенных из-за непогоды, полностью восстановлено", - сообщается в официальном телеграм-канале министерства в субботу.

Как сообщалось, 4 марта в результате непогоды были обесточены дома 112 тысяч жителей Астраханской области. Причиной стали порывы ветра, скорость которого превышала 30 м/с.

Энергоснабжение восстанавливали поэтапно. По данным на 11 марта, без света оставались около четырех тысяч астраханцев.