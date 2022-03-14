РФ будет добиваться арбитража в отношении США из-за их невыдачи виз дипломатам при ООН

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Россия будет добиваться арбитражного разбирательства в отношении злоупотребления Соединенными Штатами их возможностями в качестве принимающей стороны центральных органов ООН, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин в интервью газете "Известия".

"По существу, речь идет о явном злоупотреблении американцами своей возможностью как принимающей стороны с точки зрения обеспечения эффективности работы ООН. Мы против этого, мы добиваемся и будем очень энергично добиваться арбитражного разбирательства, которое предусмотрено соглашением и на которое должен пойти генсек ООН", - сообщил замглавы МИД РФ.

Вершинин напомнил, что Москва на протяжении нескольких лет сталкивается с отказами во въездных визах для сотрудников постоянного представительства РФ при ООН, расположенного в Нью-Йорке.

"Эта проблема возникла не сегодня и не вчера, она давно уже существует. И хочу сказать, мы неоднократно строго говорили и будем говорить о том, что США нарушают положения соглашения 1947 года между ООН и принимающей стороной о местоположении центральных органов ООН. Они обязаны давать визы и создавать условия для нормальной работы ооновских учреждений и, соответственно, для приезда в Нью-Йорк и делегаций, и экспертов", - отметил дипломат.

Он уточнил, что "мы неоднократно предпринимали демарши перед генсеком ООН Антониу Гутерришем и будем дальше с ним работать, потому что необходимо преодолеть эту проблему - проблему того, что по каким-то своим узким политическим соображениям американцы не дают визы и нашим представителям, и (представителям - ИФ) некоторых других стран".