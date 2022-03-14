Подозреваемый в убийстве модели задержан в Липецкой области

Девушка исчезла в феврале прошлого года

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали в Липецкой области подозреваемого в убийстве 22-летней девушки, сообщает МВД России.

Операцией по задержанию занимались московские и липецкие полицейские при поддержке сотрудников следственного комитета.

По данным полиции, тело пропавшей девушки было обнаружено в багажнике автомобиля в одном из сел Липецкой области.

Местные СМИ сообщают, что речь идет о модели Гретте Ведлер. Об исчезновении девушки сообщил ее знакомый в феврале прошлого года. Спустя год ее тело нашли в багажнике машины.