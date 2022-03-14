Приехавшие в РФ из Донбасса школьники получат аттестаты по итогам текущей успеваемости

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что школьники из Донецкой и Луганской народных республик, которые прибыли в Россию для продолжения обучения, будут аттестованы, исходя из текущей успеваемости.

"Еще одна важнейшая тема - это вопросы итоговой аттестации детей. Да, тут много нюансов. Но приоритет очевиден. Совместно с Рособрнадзором мы приняли решение выдать приехавшим ребятам аттестаты по итогам текущей успеваемости", - сказал Кравцов, чьи слова в понедельник приводит пресс-служба ведомства.

Он также сообщил, что с начала временной эвакуации из ДНР и ЛНР 41 регион России принял более 13 тысяч детей в образовательные учреждения. С 28 февраля во всех регионах приехавшие ребята включены в учебный процесс и обеспечены всем необходимым, добавил Кравцов.

Глава Минпросвещения РФ отметил, что во всех регионах ведется прямая работа с родителями, оперативно решаются вопросы по устройству в детские сады, колледжи, организации детского отдыха.

Ранее в Рособрнадзоре сообщили "Интерфаксу", что учащиеся выпускных классов - беженцы из ЛНР и ДНР, кто уже зачислен для прохождения обучения в российские школы, смогут сдать ЕГЭ и Основной госэкзамен (для выпускников 9-х классов - ИФ) наряду с другими выпускниками.