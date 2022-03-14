Более 40% россиян пожаловались на плохой сон

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Практически каждый второй россиянин (44%) за последние два месяца стал часто просыпаться по ночам, среди сограждан в возрасте от 60 лет на такой сон жалуются более половины (55%), свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в понедельник в "Интерфакс".

Результаты исследования показывают, что российские женщины гораздо чаще мужчин просыпаются по ночам - 53% и 32% респондентов соответственно.

Согласно опросу, крепко спят по ночам ровно половина сограждан (50%), крепче всех спит молодежь 18-24 лет (67%).

Что касается настроения, с которым посыпаются россияне за последнее время, то, как отмечают социологи, о бодрости говорят более трети респондентов (35%), каждый пятый (22%) жалуется на подавленное настроение, 39% респондентов говорят, что у них после сна у них среднее, нейтральное настроение.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 5 марта 2022 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.