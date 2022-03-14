Ученые из Иркутска вывели новый высокоурожайный сорт картофеля

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Специалисты Иркутского государственного аграрного университета имени Ежевского в рамках работы по импортозамещению вывели новый сорт картофеля, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Новый сорт картофеля назвали "Бабр". Он является среднеспелым, столового назначения. Средняя урожайность товарной продукции оценена в 234 ц/га. Это выше стандарта на 36 ц/га. Возможная максимальная урожайность составит 387 ц/га", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сорт устойчив к золотистой картофельной нематоде, среднеустойчив к поражению фитофторозом.

В этом сезоне он пройдет необходимые для регистрации испытания.

"Сегодня нам предстоит в кратчайшие сроки мобилизовать все ресурсы для импортозамещения преимущественно в отраслях агропромышленного комплекса, а научные организации должны быть центром разработки новых отечественных технологий для их внедрения", - цитирует пресс-служба губернатора Игоря Кобзева.

С 2021 года министерство сельского хозяйства региона реализует меру поддержки в форме грантов на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по научно-техническому обеспечению развития сельского хозяйства. В 2021-2022 гг. из средств областного бюджета предоставлены 9 грантов на общую сумму 16,2 млн рублей, из них 7,6 млн рублей – в этом году.