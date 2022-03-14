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"Роскосмос" заверил, что вернет астронавта США Ванде Хая на Землю с МКС

"Роскосмос" заверил, что вернет астронавта США Ванде Хая на Землю с МКС
Союз МС-19
Фото: Bill Ingalls/NASA/Getty Images

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Возвращение экипажа корабля "Союз МС-19" на Землю с Международной космической станции (МКС) с американским астронавтом Марком Ванде Хаем на борту состоится по плану 30 марта, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

"Американский астронавт Марк Ванде Хай вернется на Землю 30 марта на борту российского космического корабля "Союз МС-19" вместе с Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым", - сообщили в пресс-службе.

"Роскосмос" никогда не давал повода сомневаться в своей надежности как партнера. Безопасная работа экипажа на орбите МКС является для нас важнейшим приоритетом", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в американских СМИ сообщалось, что в связи с санкциями США, введенных против российской ракетно-космической отрасли, могут возникнуть проблемы с возвращением Ванде Хая на Землю, которое должен обеспечить "Роскосмос".

Ранее сообщалось, что посадка корабля "Союз МС-19" с космонавтами "Роскосмоса" Шкаплеровым и Дубровым, а также астронавтом NASA Ванде Хаем намечена на 30 марта в 14:26 по московскому времени.

Роскосмос США МКС

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