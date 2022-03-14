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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:23

Житель Алтайского края осужден за гибель квартиросъемщицы от удара током

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Суд в Алтайском крае вынес приговор жителю Рубцовска, в квартире которого от удара током погибла квартиросъемщица, сообщает пресс-служба управления СКР по региону.

74-летний мужчина приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека). Сам он в ходе предварительного следствия вину не признал.

Суд установил, что мужчина сдавал в Рубцовске в аренду принадлежащую ему квартиру. С 2016 года по август 2020 года он, достоверно зная, что электрическая розетка в ванной не имеет заземления, организовал подключение воды к водонагревателю и не обеспечил его техническое обслуживание.

В результате в августе 2020 года 18-летняя девушка, снимавшая квартиру, включив горячую воду в ванной комнате, получила удар техническим электричеством и погибла на месте происшествия.

Алтайский край

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