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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

В Уфе спасатели вытащили из вентиляционной шахты истощенного кота

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В Уфе кот застрял в вентиляционной шахте жилого дома и несколько дней оставался там без еды и без воды. Его вытащили оттуда спасатели, сообщила пресс-служба городского Управления гражданской защиты.

Спасателей вызвала хозяйка квартиры на втором этаже дома №5 по улице Стадионной. Она объяснила, что за стеной ее ванной комнаты в вентиляционной шахте несколько дней сидит кот. Она уже вызывала сотрудников обслуживающей организации, они пробили отверстие в бетоне, но животное достать не смогли.

Соседи с первого этажа спасателей в свою квартиру не пустили, и кота пришлось вытаскивать через боковое разветвление вентиляционного канала из квартиры заявительницы. Операция по спасению кота продолжалась около часа. Видимых травм у животного не было, заявительница решила его приютить.

Уфа МЧС

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