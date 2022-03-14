Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Программа возврата половины стоимости детского отдыха продлевается

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Правительство продлевает программу возврата половины стоимости путевки на отдых для ребёнка, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"По поручению главы государства правительство продлевает программу возврата половины стоимости путевки для ребёнка, которую впервые применили в прошлом году", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

По этой программе отдохнули уже около 420 тысяч детей, напомнил он.

Программа, как поручил президент, будет запущена с 1 мая, напомнил Мишустин.

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства 10 марта распорядился продлить с 1 мая этого года программу возврата до половины стоимости путёвок в детские оздоровительные лагеря.

"В прошлом году мы запустили программу возврата до 50 процентов стоимости путёвок в детские оздоровительные лагеря и этой льготой воспользовались семьи, где проживают 400 тысяч детей. Я прошу проработать и осуществить такую же программу в этом году, тоже с 1 мая", - сказал Путин.

Михаил Мишустин

Новости по теме

Новости

Россиянам пообещали гибкое ценообразование во избежание дефицита

Россиянам пообещали гибкое ценообразование во избежание дефицита

Правительство России продлило на год лицензии и разрешения для бизнеса

Правительство России продлило на год лицензии и разрешения для бизнеса

Японский концерн Bridgestone приостановит производство шин в Ульяновске

В России за сутки с COVID-19 госпитализировали 2,7 тысячи пациентов

"Роскосмос" заверил, что вернет астронавта США Ванде Хая на Землю с МКС

"Роскосмос" заверил, что вернет астронавта США Ванде Хая на Землю с МКС

Франчайзи McDonald's в Сибири намерен продолжать работу

Франчайзи McDonald's в Сибири намерен продолжать работу

Обязательная вакцинация против COVID-19 отменена в Татарстане

Instagram внесен в реестр запрещенных сайтов

Instagram внесен в реестр запрещенных сайтов

Что случилось этой ночью: понедельник, 14 марта

Что произошло за день: воскресенье, 13 марта

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код