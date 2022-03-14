Программа возврата половины стоимости детского отдыха продлевается

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Правительство продлевает программу возврата половины стоимости путевки на отдых для ребёнка, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"По поручению главы государства правительство продлевает программу возврата половины стоимости путевки для ребёнка, которую впервые применили в прошлом году", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

По этой программе отдохнули уже около 420 тысяч детей, напомнил он.

Программа, как поручил президент, будет запущена с 1 мая, напомнил Мишустин.

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства 10 марта распорядился продлить с 1 мая этого года программу возврата до половины стоимости путёвок в детские оздоровительные лагеря.

"В прошлом году мы запустили программу возврата до 50 процентов стоимости путёвок в детские оздоровительные лагеря и этой льготой воспользовались семьи, где проживают 400 тысяч детей. Я прошу проработать и осуществить такую же программу в этом году, тоже с 1 мая", - сказал Путин.