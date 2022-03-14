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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

В Россию прибыли уже почти 250 тысяч беженцев из Донбасса

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Число беженцев из Донбасса в Россию достигло почти 250 тысяч человек, сообщил в ходе совещания в Госдуме врио главы МЧС Александр Чуприян.

"Надо сказать, что почти 250 тысяч уже беженцев в нашу страну вошло, въехало. Они располагаются в настоящее время в 31 субъекте РФ", - сказал Чуприян.

Он добавил, что система работы в пунктах временного размещения четко налажена.

Чуприян на совещании также затронул тему выплат по 10 тысяч рублей для беженцев. "Уже почти 45 тысяч документов (на выплату) обработано (...) и 40 тысяч уже выдано", - сказал он.

Власти ДНР и ЛНР 18 февраля организовали выезд населения в Россию, в первую очередь эвакуируют женщин, детей и пожилых.

ДНР МЧС России

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