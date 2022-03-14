Петербуржец попал в ДТП, скрываясь от полицейской погони

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Дорожная полиция в Петербурге задержала ранее судимого местного жителя, злостно нарушающего правила дорожного движения, сообщает в понедельник пресс-служба регионального главка МВД.

14 марта на набережной Макарова наряд спецбатальона ДПС попытался остановить для проверки автомобиль Mercedes. Водитель требования полицейских проигнорировал и попытался скрыться, заехав на Западный скоростной диаметр (ЗСД). Два патрульных автомобиля отправились в погоню за нарушителем.

С ЗСД лихач заехал на Кольцевую автодорогу, с которой свернул в районе Дачного проспекта. На бульваре Новаторов нарушитель не справился с управлением, и машина врезалась в дерево.

Как уточняют в полиции, в результате ДТП никто не пострадал.

После аварии водитель был задержан. По информации главка, мужчина имел признаки сильного алкогольного опьянения и вел себя неадекватно, от медицинского освидетельствования отказался.

"37-летний житель Петербурга в 2018 году был осужден на пять лет за похищение человека, за примерное поведение освобожден условно-досрочно. По данным ГИБДД, за последнее время задержанный более 40 раз нарушал ПДД, как правило, превышая скоростной режим", - отмечается в сообщении.

В отношении задержанного составили протоколы по статьям 20.1 (мелкое хулиганство), 12.25 (невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства) и 12.26 (отказ от медосвидетельствования) КоАП РФ.