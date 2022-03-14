Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Петербуржец попал в ДТП, скрываясь от полицейской погони

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Дорожная полиция в Петербурге задержала ранее судимого местного жителя, злостно нарушающего правила дорожного движения, сообщает в понедельник пресс-служба регионального главка МВД.

14 марта на набережной Макарова наряд спецбатальона ДПС попытался остановить для проверки автомобиль Mercedes. Водитель требования полицейских проигнорировал и попытался скрыться, заехав на Западный скоростной диаметр (ЗСД). Два патрульных автомобиля отправились в погоню за нарушителем.

С ЗСД лихач заехал на Кольцевую автодорогу, с которой свернул в районе Дачного проспекта. На бульваре Новаторов нарушитель не справился с управлением, и машина врезалась в дерево.

Как уточняют в полиции, в результате ДТП никто не пострадал.

После аварии водитель был задержан. По информации главка, мужчина имел признаки сильного алкогольного опьянения и вел себя неадекватно, от медицинского освидетельствования отказался.

"37-летний житель Петербурга в 2018 году был осужден на пять лет за похищение человека, за примерное поведение освобожден условно-досрочно. По данным ГИБДД, за последнее время задержанный более 40 раз нарушал ПДД, как правило, превышая скоростной режим", - отмечается в сообщении.

В отношении задержанного составили протоколы по статьям 20.1 (мелкое хулиганство), 12.25 (невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства) и 12.26 (отказ от медосвидетельствования) КоАП РФ.

Петербург МВД

Новости

Путин подписал закон, распространяющий электронное голосование на все выборы

Путин подписал закон, распространяющий электронное голосование на все выборы

Россиянам пообещали гибкое ценообразование во избежание дефицита

Россиянам пообещали гибкое ценообразование во избежание дефицита

Правительство России продлило на год лицензии и разрешения для бизнеса

Правительство России продлило на год лицензии и разрешения для бизнеса

Японский концерн Bridgestone приостановит производство шин в Ульяновске

В России за сутки с COVID-19 госпитализировали 2,7 тысячи пациентов

"Роскосмос" заверил, что вернет астронавта США Ванде Хая на Землю с МКС

"Роскосмос" заверил, что вернет астронавта США Ванде Хая на Землю с МКС

Франчайзи McDonald's в Сибири намерен продолжать работу

Франчайзи McDonald's в Сибири намерен продолжать работу

Обязательная вакцинация против COVID-19 отменена в Татарстане

Instagram внесен в реестр запрещенных сайтов

Instagram внесен в реестр запрещенных сайтов

Что случилось этой ночью: понедельник, 14 марта

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код