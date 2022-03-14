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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Росздравнадзор заверил, что поставки импортных медизделий не прекращались

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Росздравнадзор не фиксировал отказов в поставках медицинских изделий, в том числе импортного производства, под санкции эти товары не попали, заявили в пресс-службе ведомства.

Так там отреагировали на публикации в СМИ.

"Медицинские изделия, являясь социально значимыми товарами, не входят в санкционные списки, а потому не подвергаются запретам на ввоз на территорию Российской Федерации", - отметили в Росздравнадзоре.

Ведомство собирает информацию об остатках импортных медицинских изделий в рамках текущей работы по мониторингу их безопасности. Ранее появилась публикация о том, что Росздравнадзор потребовал от компаний, торгующих импортными медизделиями, посчитать остатки товара на складах.

Росздравнадзор

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