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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:49

Яндекс.Музыка и VK Музыка перестали добавлять новинки ряда зарубежных лейблов

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - "Яндекс.Музыка" и "VK Музыка" временно не добавляют на платформы новый музыкальный контент лейблов, приостановивших работу в РФ, сообщили "Интерфаксу" представители сервисов.

Ранее о приостановке деятельности в стране сообщили такие крупные музыкальные издатели, как Sony Music, Warner Music, Universal Music Group.

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"Мы работаем с нашими партнёрами над решением вопроса. Каталоги, загруженные на сервис до прошлой недели, доступны в полном объеме", - сообщил представитель "Яндекс.Музыки".

Музыка, которая была доступна до приостановки работы лейблов, сохранится в каталогах сервисов.

"Решение о точечном изъятии своих треков принимают артисты, но это единичные случаи", - уточнили в "VK Музыке".

Яндекс.Музыка VK Музыка Sony Music Warner Music Universal Music Group

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