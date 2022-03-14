Яндекс.Музыка и VK Музыка перестали добавлять новинки ряда зарубежных лейблов

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - "Яндекс.Музыка" и "VK Музыка" временно не добавляют на платформы новый музыкальный контент лейблов, приостановивших работу в РФ, сообщили "Интерфаксу" представители сервисов.

Ранее о приостановке деятельности в стране сообщили такие крупные музыкальные издатели, как Sony Music, Warner Music, Universal Music Group.

"Мы работаем с нашими партнёрами над решением вопроса. Каталоги, загруженные на сервис до прошлой недели, доступны в полном объеме", - сообщил представитель "Яндекс.Музыки".

Музыка, которая была доступна до приостановки работы лейблов, сохранится в каталогах сервисов.

"Решение о точечном изъятии своих треков принимают артисты, но это единичные случаи", - уточнили в "VK Музыке".