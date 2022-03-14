ВЭБ вышел из компании, управляющей предприятиями бывшего холдинга "Сибуглемет"

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Подконтрольное "ВЭБ.РФ" ООО "Группа Сибуглемет" вышло из ООО "Новая горная управляющая компания" (НГУК, бывшее ООО "Холдинг Сибуглемет", является управляющей компанией по отношению к угледобывающим и углеперерабатывающим активам в Кемеровской области, входившим в состав одноименного холдинга).

Это следует из выписки из ЕГРЮЛ от 14 марта.

"Группа Сибуглемет" ранее владела 70,59% НГУК. Теперь эта доля разбита между четырьмя физлицами: гендиректором "Группы Сибуглемет" Андреем Кобяковым, а также Игорем Гориным, Андреем Тараско и Дмитрием Кровновым, чьи должности не раскрываются. Каждый из них получил по 17,647% НГУКа.

Соответствующие изменения внесены 14 марта.

В свою очередь, АО "Междуречье" (находится под управлением НГУК) сохраняет 29,4% НГУКа.

"ООО "Группа Сибуглемет" вышло из состава участников компании, управляющей ее производственными активами", - сообщили "Интерфаксу" в компании.

"Сделка была совершена на рыночных условиях и прошла в рамках выкупа долей управляющей компании ее менеджментом (management buy out). Физлица, принявшие участия в сделке, в настоящий момент не имеют отношения к ВЭБ.РФ. В рамках сделки участниками также было принято решение о переименовании управляющей компании. В настоящее время все предприятия, находящиеся под управлением НГУК, продолжают работать в штатном режиме, обеспечивается непрерывность производственного процесса и выполнение всех обязательств перед заказчиками и партнерами", - сообщили "Интерфаксу" в "Группе Сибуглемет".

Андрей Тараско, по данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", имеет доли в ООО "Цифровые информационные технологии" (Москва) и ООО "Медтехникапоинт" (Санкт-Петербург, специализируется на производстве медицинских инструментов и оборудования).

Дмитрий Кровнов с февраля 2014 года по сентябрь 2015 года возглавлял АО "Полюс Логистика" (Красноярск, находится под контролем золотодобывающей компании "Полюс"), а с октября 2018 года по май 2021 года занимал пост гендиректора ООО "Профтранслогистик" (Москва, специализируется на грузоперевозках по желдороге).

Как сообщалось, НГУК является управляющей компанией по отношению к угледобывающим и углеперерабатывающим активам в Кемеровской области, ранее входившим в состав холдинга "Сибуглемет", а также к АО "ПВВ" (производит взрывчатые вещества) и АО "Сибуглемет" (торговая структура).

Добывающие активы холдинга расположены в Кемеровской области. В холдинг входят разрезы "Междуречье" и УК "Южная", шахты "Антоновская" и "Большевик", обогатительные фабрики "Междуреченская" и "Антоновская" суммарной мощностью переработки 12 млн тонн угля.

ВЭБ долгое время пытался продать актив, последняя начальная цена реализации составляла 122,9 млрд рублей.

В конце февраля ВЭБ подпал под блокирующие санкции США, вместе с госкорпорацией в SDN list были включены 25 ее дочерних предприятий, в том числе ООО "Группа Сибуглемет".