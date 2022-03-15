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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:25

Три человека погибли и шесть пострадали в ДТП с участием грузовика в Новосибирской области

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Автомобиль въехал в грузовик в Новосибирской области, в результате ДТП есть погибшие и пострадавшие, сообщила во вторник пресс-служба Главного управления МВД по региону.

"В результате ДТП пострадали шесть человек, из которых трое доставлены в лечебное учреждение. Характер травм уточняется. Двое мужчин 1988 года рождения, 1968 года рождения и женщина 1960 года рождения получили травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

По данным полиции, ДТП произошло в 4:50 в Октябрьском районе. На улице Большивистской автомобиль Toyota Ipsum въехал в КАМАЗ.

На месте работает экипаж ГИБДД, следственно-оперативная группа.

Новосибирская область МВД

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