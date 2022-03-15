Петрозаводские поставщики продуктов стали отказываться от контрактов с детскими садами

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В Петрозаводске детские сады с конца прошлой недели стали получать от поставщиков продуктов уведомления об отказе снабжать их продуктами по контрактам из-за резкого роста цен, сообщил во "ВКонтакте" мэр города Владимир Любарский.

"Предприятия сообщили, что не готовы поставлять товар по той стоимости, которая прописана в договорах. Причина - резкий скачок цен", - написал он и уточнил, что за килограмм бескостной говядины садики платили по 485 рублей, теперь цена начинается от 650 рублей.

В мэрии собрали поставщиков и представителей регионального УФАС. На совещании стороны договорились, что город до 1 мая 2022 года заключит с поставщиками дополнительные соглашения, по которым детсады смогут закупать продукты по нынешним рыночным ценам.

"Надеемся, что к маю рыночные цены вернутся к прежним показателям", - отметил мэр. Он добавил, что если цены не снизятся, город пересмотрит долгосрочные контракты с поставщиками.