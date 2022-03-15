Мэр Великого Новгорода просит прекратить его полномочия

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Дума Великого Новгорода рассмотрит вопрос об отставке мэра города Сергея Бусурина, который попросил прекратить его полномочия, сообщили во вторник "Интерфаксу" в думском пресс-центре.

"Предполагается, что в среду соберется Совет думы. Он рассмотрит о включении в повестку очередного (думского) заседания вопрос об отставке Бусурина", - сказал собеседник агентства. Ближайшее заседание думы запланировано на 10:00 25 марта, добавили в пресс-службе.

Согласно сведениям думы, накануне депутатам поступило заявление Бусурина, в котором он попросил думу прекратить его полномочия с 27 марта по его собственному желанию.

Как сообщалось, новгородская дума избрала единоросса Бусурина мэром в ноябре 2018 года.