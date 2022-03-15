Сенатор заверил, что нет планов ужесточить наказание для граждан за продажу валюты

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Сейчас не рассматривается возможность ужесточить наказание для граждан или юридических лиц за продажу валюты, заявил вице-спикер Совета Федерации, член правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций Николай Журавлев.

Он уточнил, что таких обсуждений не ведут ни в Совфеде, ни в правительственной комиссии.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в ближайшее время может встать вопрос об ужесточении наказания для граждан за продажу и покупку валюты на черном рынке.