Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:20

Сенатор заверил, что нет планов ужесточить наказание для граждан за продажу валюты

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Сейчас не рассматривается возможность ужесточить наказание для граждан или юридических лиц за продажу валюты, заявил вице-спикер Совета Федерации, член правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций Николай Журавлев.

Он уточнил, что таких обсуждений не ведут ни в Совфеде, ни в правительственной комиссии.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в ближайшее время может встать вопрос об ужесточении наказания для граждан за продажу и покупку валюты на черном рынке.

Совет Федерации Правительство Николай Журавлев

Новости по теме

Новости

Мазепин передал контроль над "Уралхимом" двум топ-менеджерам

Логисты стали жаловаться на задержку посылок на таможне в аэропортах

Логисты стали жаловаться на задержку посылок на таможне в аэропортах

В РФ за сутки госпитализировали 7,3 тысячи пациентов с коронавирусом

Рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов

Рейс "Екатеринбург-Худжанд" задержан на 14 часов из-за перерегистрации самолета

Korean Air приостановила полеты в Москву и Владивосток

Мишустин подписал постановление о запрете на вывоз зерна в ЕАЭС и сахара за пределы союза

Мишустин подписал постановление о запрете на вывоз зерна в ЕАЭС и сахара за пределы союза

В прямом эфире программы "Время" произошел инцидент с посторонней в кадре

РФ ограничивает экспорт зерна и сахара, проект постановления завизирован. Обзор

РФ ограничивает экспорт зерна и сахара, проект постановления завизирован. Обзор
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код