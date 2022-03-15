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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:20

"СПБ биржа" 15 марта начнет торги в основном режиме с 16:00

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" сообщила, что 15 марта начнет торги в режиме основных торгов в 16:00 мск, сообщается в пресс-релизе биржи. Это время связано с началом торгов на международных площадках.

Участникам торгов и инвесторам на биржевых торгах будут доступны 1655 ценных бумаг международных компаний.

В режиме основных торгов 15 марта не будут совершаться сделки с еврооблигациями, ценными бумагами с расчетами в евро, бумагами компаний из стран СНГ, компаний с листингом на LSE, российских компаний, а также ценные бумаги компаний с листингом в США - Yandex, Mobile TeleSystems, Ozon, Cian, HeadHunter и Nexters.

Биржа предупреждает, что в течение торгового дня 15 марта может эпизодически наблюдаться увеличение количества случаев автоматического снятия заявок с указанием дополнительной ликвидности в связи с тем, что в отношении некоторых ценных бумаг, права на которые учитываются в иностранных организациях, может наблюдаться невозможность осуществления переводов между данными иностранными учетными институтами.

СПБ биржа Петербург СНГ LSE Yandex Mobile TeleSystems Ozon Cian HeadHunter Nexters

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