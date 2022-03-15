"Аэрофлот" возобновит рейсы в Баку и Ереван

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" с 21 марта возобновит регулярные рейсы из Москвы в Баку (Азербайджан), с 22 марта в Ереван (Армения), сообщил перевозчик.

Полеты по обоим направлениям будут выполняться ежедневно на самолетах Superjet 100.

Накануне "Аэрофлот" возобновил ежедневные рейсы в Бишкек и Ош (Киргизия).

Как сообщалось, с 8 марта "Аэрофлот" отменил все международные перелеты, кроме рейсов в Минск. Решение последовало за рекомендацией Росавиации: регулятор призвал авиакомпании приостановить полеты за рубеж во избежание арестов самолетов, которые начались после введения санкций Евросоюза против РФ.

Рекомендации не касались перевозчиков, у которых отсутствуют риски ареста: их самолеты должны быть зарегистрированы в РФ, застрахованы и перестрахованы российскими страховщиками, при этом они должны принадлежать российским лизингодателям или же самим перевозчикам.