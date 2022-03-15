Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:23

Более 40% россиян считают свои затраты на ЖКХ слишком высокими

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Около половины россиян (43%) считают, что несут слишком большие расходы на оплату услуг ЖКХ, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), поступившие во вторник в "Интерфакс".

Что касается оценки качества услуг ЖКХ, то практически каждый третий россиянин (31%) считает его плохим. В основном респонденты жалуются на неудовлетворительное содержание дома и придомовой территории, плохое отопление и водоснабжение, отмечают социологи.

В свою очередь, свои расходы на ЖКХ считают приемлемыми 30% россиян, хорошо оценивают качество коммунальных услуг более трети сограждан (37%).

По данным ФОМ, более половины россиян (56%) не задерживают оплату за услуги ЖКХ, 14% сограждан (каждый седьмой) задерживает оплату, но редко, а часто задерживают платежи 5% респондентов.

Всероссийский опрос был проведён 19-21 февраля 2022 года среди 1,5 тыс. респондентов в 104 населённых пунктах РФ, во всех федеральных округах.

ФОМ

Новости

В России продолжат работу по блокированию сервисов VPN

В России продолжат работу по блокированию сервисов VPN

Источник анонсировал на среду визит главы МИД Турции в Москву

Пандемия коронавируса

"Р-Фарм" подала заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 AstraZeneca в РФ

"Р-Фарм" подала заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 AstraZeneca в РФ

Минсельхоз исключил риск дефицита кондитерских изделий в РФ

Минсельхоз исключил риск дефицита кондитерских изделий в РФ

Миноритариев Meta не будут наказывать в РФ в случае признания компании экстремистской

Обвинение запросило для Алексея Навального 13 лет колонии

Обвинение запросило для Алексея Навального 13 лет колонии

Песков отказался прогнозировать сроки подписания мирного соглашения между РФ и Украиной

ЕС с партнерами по ВТО лишит РФ режима наибольшего благоприятствования на своих рынках

ЕС запретил транзакции с частью госкомпаний РФ и экспорт предметов роскоши в страну

ЕС запретил транзакции с частью госкомпаний РФ и экспорт предметов роскоши в страну

Мазепин передал контроль над "Уралхимом" двум топ-менеджерам

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код