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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:59

Очередь из грузовиков на границе РФ и Литвы не уменьшается

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Ситуация на российско-литовской границе, где образовалась большая очередь из грузовых автомашин, остается напряженной. Об этом сообщила пресс-служба Калининградской областной таможни.

В настоящее время на российско-литовской границе перед пунктом пропуска "Чернышевское" скопилось 260 большегрузных транспортных средств, ожидающих въезда в Литву. Еще 115 грузовиков стоят в очереди на въезд в Российскую Федерацию, говорится в пресс-релизе.

При этом за минувшие сутки через "Чернышевское" в обе стороны проследовали 336 транспортных средств.

Очередь образовалась в последние двое суток из-за медленной работы таможни Литвы, где отмечается "нестабильная работа информационных систем". Сопредельная сторона осуществляет приём и оформление грузовых транспортных средств, следующих из Калининградской области, с периодичностью 3-4 автомобиля в час.

В тоже время пункт пропуска "Мамоново два" на российско-польской границе работает штатно.

Калининградская областная таможня рекомендует всем заинтересованным лицам учитывать эту информацию и предупреждает о затруднениях при перемещении транспортных средств через таможенный пост "Чернышевское".

Аналогичная ситуация и по той же причине складывалась на границе в 10-х числах февраля.

В Калининградской области четыре многосторонних пункта пропуска через границу с Литвой. Два из них закрыты из-за пандемии. Возможности еще одного - в городе Советске - ограничены из-за того, что пропуск осуществляется через исторический мост королевы Луизы постройки 1907 года. На нем действуют ограничения по грузоподъемности машин. Поэтому основной поток грузового транспорта приходится на пункт пропуска "Чернышевское".

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