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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:59

Red Wings запустит рейсы из Москвы в Анталию на "Суперджетах"

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Авиакомпания Red Wings 17 марта открывает полеты из Москвы (Домодедово) в Анталию на SSJ100, сообщает пресс-служба перевозчика во вторник.

"Авиакомпания Red Wings 17 марта начинает полеты в Анталию из московского аэропорта "Домодедово". Рейсы будут выполняться по вторникам, четвергам и воскресеньям на современных российских лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел", - говорится в сообщении.

Как отмечают в авиакомпании, билеты в продаже на сайте flyredwings.com и у агентов. Пока продажи открыты до начала лета – до 29 мая включительно.

"Самолеты SSJ100 во флоте Red Wings принадлежат российским лизинговым компаниям, зарегистрированы в Авиационном регистре РФ, застрахованы и перестрахованы российскими страховыми компаниями – это позволит авиакомпании выполнить свои обязательства перед пассажирами международных рейсов", - добавили в пресс-службе.

Red Wings Анталия Турция SSJ100

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