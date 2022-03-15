Роспотребнадзор дал советы по борьбе с расплодившимися мадагаскарскими тараканами

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Колонии мадагаскарских шипящих тараканов, которых заводят в качестве питомцев, появились в городах России, средства борьбы с ними такие же, как и с обычными насекомыми, сообщает Роспотребнадзор в своем официальном телеграм-канале.

В ведомстве уточнили, что "остаться вольными навсегда у них не выйдет", так как в условиях низких температур декоративные насекомые погибают. Но в теплых подвалах домов они могут образовывать временные локальные популяции.

"Если вдруг к вам в гости пришли мадагаскарские шипящие тараканы, помните - способы борьбы с ними такие же, как и с обычными, давно нам знакомыми. Используйте инсектицидные приманки (гранулы, шарики, гели), приманочные станции, ловушки. Можно сделать приманку самостоятельно на основе борной кислоты: борная кислота - 5%, сахар - 10%, вода - до 100%", - рассказали в ведомстве.

Мадагаскарские тараканы считаются одними из самых крупных в мире.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что насекомые обнаружены в Москве.