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Росздравнадзор заявил о росте спроса на лекарства для щитовидной железы в 5-10 раз

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Лекарство для терапии заболеваний щитовидной железы производится и доставляется в аптечные и медицинские организации в больших количествах, чем в 2021 году; его отсутствие на аптечных полках связано с ажиотажным спросом, выросшим за последний месяц в 5-10 раз, сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

"В ходе совещания крупнейшие дистрибьютеры страны заверили, что лекарство с международным непатентованным наименованием (МНН) "левотироксин натрия" производится и доставляется в аптечные и медицинские организации в гораздо больших количествах по сравнению с прошлым годом, а его отсутствие на аптечных полках связано с ажиотажным спросом, выросшим за последний месяц в 5-10 раз", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что во вторник по поручению главы Минздрава РФ Михаила Мурашко в Росздравнадзоре под председательством руководителя службы Аллы Самойловой прошло рабочее совещание с дистрибьютерами и производителями лекарственных средств, на котором обсуждалась ситуация, связанная с наличием на российском рынке препаратов для терапии заболеваний щитовидной железы.

"Взрывной необоснованный рост спроса вызвал временные трудности с внутренней логистикой между складами дистрибьютеров и аптеками", - сообщили в Росздравнадзоре.

По данным Росздравнадзора, общий годовой объем потребления всех препаратов левотироксина натрия в России в 2021 году составил 11,5 млн упаковок препарата. В текущем году, по состоянию на 15 марта, в гражданском обороте находится около 12 млн упаковок.

В пресс-службе отметили, что, таким образом, обращающееся в настоящее время на рынке количество лекарственных препаратов для терапии болезни щитовидной железы покрывает годовую потребность страны.

"По словам участников совещания, производители, дистрибьютеры и аптечные сети работают над увеличением объемов поставок препаратов, спрос в ближайшее время будет полностью удовлетворен", - сообщили в Росздравнадзоре.

В пресс-службе добавили, что по поручению Мурашко рабочие встречи Росздравнадзора с производителями и дистрибьютерами лекарственных средств по вопросу бесперебойного лекарственного обеспечения будут проходить еженедельно.

Росздравнадзор

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