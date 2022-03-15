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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

Москва объявила о санкциях против премьера, глав МИД и Минобороны Канады

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Россия вводит персональные санкции в отношении представителей высшего руководства и парламентариев Канады, сообщает МИД РФ.

Согласно заявлению на сайте ведомства, с 15 марта в список лиц, невъездных в РФ, включаются премьер-министр Джастин Трюдо, министры иностранных дел и национальной обороны Мелани Джоли и Анита Ананд. Среди попавших под запрет также большинство депутатов Палаты общин канадского парламента.

В сообщении приводится полный список попавших под российские санкции граждан Канады, в котором 313 человек.

В МИД РФ отмечают, что данный шаг носит вынужденный характер и предпринят в порядке реакции на враждебные действия.

МИД РФ

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