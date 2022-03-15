Абоненты "Билайна" пожаловались на сбои в работе оператора

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Абоненты "Вымпелкома" (торговая марка "Билайн") столкнулись со сбоями в работе оператора, свидетельствуют данные портала Downdetector.

По данным на 19:50 по московскому времени на портале зафиксировано более 1,2 тыс. жалоб. Больше половины претензий пользователей (63%) связаны со соями в работе мобильного интернета.

В компании сообщили, что на данный момент неполадки устранены.

"Вследствие технического сбоя у некоторых абонентов могла наблюдаться некорректная работа интернет-соединения. В настоящее время неполадки устранены, сеть работает в штатном режиме", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе "Вымпелкома".