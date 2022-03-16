Свыше 11 тыс. заявок поступило от российских НКО на второй конкурс президентских грантов

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Российские некоммерческие организации представили 11,2 тыс. проектов на второй конкурс президентских грантов текущего года, сообщила в среду пресс-служба Фонда президентских грантов.

"На второй конкурс президентских грантов 2022 года поступило 11 203 проекта. Прием заявок на тринадцатый по счету конкурс фонда завершился 15 марта. Свои инициативы представили 9 640 НКО из всех регионов страны", - говорится в сообщении.

Популярными грантовыми направлениями у участников конкурса стали: "охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни" - около 20%, "социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан" - около 15%, "поддержка проектов в области науки, образования, просвещения" - около 15%.

Больше всего грантов некоммерческие организации запросили в группе от 500 тыс. до 3 млн рублей. В этом конкурсе таких проектов - около 53%. Инициатив на сумму до 500 тыс. рублей - около 33%.

Решение о том, какие заявки будут допущены до независимой экспертизы, примет объединенный экспертный совет. Заседание пройдет в конце марта.

"Итоги конкурса будут подведены в июне. Стартовать поддержанные проекты смогут с 1 июля", - сообщили в пресс-службе.

Фонд президентских грантов начал работу в 2017 году. Всего с апреля 2017 года в фонд было подано более 121 тыс. инициатив. Около 22 тыс. проектов уже получили поддержку в объеме 45 млрд рублей.