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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:49

Тайник с оружием и боеприпасами обнаружен в Мордовии

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в Саранске (Мордовия) принадлежащий преступному сообществу схрон с оружием, боеприпасами и взрывчатым веществом, сообщает республиканское УФСБ в среду.

Тайник находился в чердачном помещении нежилого многоквартирного дома в Октябрьском районе города и был тщательно замаскирован строительным мусором.

Правоохранители обнаружили в нем пистолет "Вальтер", револьвер, обрез ружья ИЖ, самодельное взрывное устройство, 300 патронов различного калибра, а также ударно-спусковой механизм ружья неустановленной модели.

"Обнаруженный схрон принадлежал одному из преступных сообществ Саранска. Предположительный период его организации - 2010-2011 годы", - говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются владельцы оружия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

МВД Мордовия Саранск

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