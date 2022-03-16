Суд по заявлению АСВ арестовал имущество трех из 11 экс-руководителей Златкомбанка

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд в начале марта частично удовлетворил заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий), арестовав имущество, включая денежные средства, трех из 11 бывших руководителей московского Златкомбанка.

Как следует из постановления суда, размещенного на сайте, меры обеспечения приняты по иску агентства о привлечении к субсидиарной ответственности 11 экс-руководителей кредитного учреждения.

Апелляционный суд, в частности, арестовал имущество бывших зампредправления банка Олега Смирнова, председателя совета директоров Алексея Кима и члена совета директоров Владимира Тюренкова на сумму 699,8 млн рублей у каждого. Суд также запретил Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии производить регистрацию прав на имущество этих топ-менеджеров.

Таким образом, апелляционный суд отменил определение Арбитражного суда Москвы, который 13 декабря 2021 года отказал агентству в принятии мер обеспечения в отношении всех ответчиков.

Это не первая попытка АСВ арестовать имущество должников.

Арбитражный суд Московского округа 10 июня 2021 года уже отказывал АСВ в аресте имущества 11 бывших руководителей Златкомбанка на сумму 699,8 млн рублей.

Из материалов дела следует, что АСВ подало иск 20 июля 2020 года. Агентство просило суд привлечь к субсидиарной ответственности, кроме Смирнова, Кима и Тюренкова, в том числе бывших членов совета директоров Евгения Пристрома, Дениса Воробьева, взыскав с них солидарно 699,8 млн рублей.

29 июля 2020 года в суд поступило заявление АСВ о принятии обеспечительных мер.

Суд 24 ноября 2020 отказал в принятии мер. Не согласившись с этим, конкурсный управляющий обратился в апелляционный суд с жалобой, но суд 2 марта 2021 года оставил отказ в силе.

ЦБ РФ отозвал у Златкомбанка лицензию на осуществление банковских операций 6 декабря 2018 года, тогда же была назначена временная администрация. Арбитражный суд Москвы по заявлению ЦБ РФ признал банк банкротом 11 марта 2019 года. Функции конкурсного управляющего возложены на АСВ.

Златкомбанк по итогам третьего квартала 2018 года занимал 395-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".