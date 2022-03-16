Жителя Ленобласти арестовали за попытку взорвать соседей по коммуналке

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Житель Ленинградской области арестован по подозрению в попытке убить соседей по коммунальной квартире, сообщает в среду пресс-служба управления СКР по региону.

По версии следствия, инцидент произошел в конце февраля в Кировском районе Ленобласти. Мужчина, испытывая неприязнь к трем соседям по коммунальной квартире, заложил у дома самостоятельно изготовленное управляемое взрывное устройство с взрывчаткой на основе тротила массой не менее 600 г.

Устройство не сработало. Специалисты обезвредили его и изъяли.

Возбуждены два дела по ч.1 ст.223.1 (незаконное изготовление взрывного устройства) и по ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 (покушение на убийство трех лиц общеопасным способом) УК РФ, которые объединены в одно производство. Подозреваемый арестован, в ближайшее время ему предъявят обвинение.