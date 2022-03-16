Росреестр разъяснил регистрацию недвижимости в связи с указом о недружественных странах

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Для регистрации сделок с недвижимостью действует особый порядок, связанный с указом президента РФ об осуществлении сделок с недвижимостью с гражданами недружественных стран, сообщил Росреестр.

"Лицами недружественных иностранных государств не признаются лица, находящиеся под контролем российских юридических лиц или физических лиц, а также если информация о контроле над ними раскрыта налоговым органам РФ. Таким лицам для проведения учетно-регистрационных действий необходимо представлять в Росреестр в пакете документов также документы, подтверждающие раскрытие информации о контроле над ними российскими юридическими или физическими лицами налоговым органам РФ в соответствии с требованиями законодательства РФ", - пояснили в Росреестре.

Подтверждением раскрытия является квитанция ФНС России.

В ведомстве также напомнили, что если лицо не соответствует этим параметрам, необходимо получение разрешения на осуществление сделки со стороны комиссии.

"С пакетом представляемых в Росреестр документов заявитель также подает такое разрешение. Государственный регистратор прав проводит правовую экспертизу и принимает решение об осуществлении регистрационных действий в установленные сроки", - пояснили в ведомстве.

С 1 марта в РФ установлен особый порядок осуществления сделок с недвижимостью, осуществляемых с лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении России. Перечень недружественных России стран и территорий утвержден распоряжением правительства от 5 марта 2022 года № 430-р. В него вошли Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, включая Джерси, Британские Виргинские острова, Гибралтар, государства ЕС, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.

Учетно-регистрационные действия с недвижимостью, совершаемые между российскими гражданами и юрлицами, иными лицами, не подпадающими под действие вышеназванных указов, осуществляются в штатном режиме и в установленные законом сроки, подчеркнули в Росреестре.

"Росреестр в регионах проводит рабочие совещания и организует горячие линии с представителями профессионального сообщества (в том числе с застройщиками) для разъяснения дальнейших действий с целью регистрации прав и постановки на кадастровый учет объектов недвижимости в установленные сроки", - заявили в ведомстве.

Ранее участники профессионального сообщества сообщили, что банки приостановили проектное финансирование до предоставления доказательств, что конечными бенефициарами компаний являются российские резиденты. По их данным, по этой же причине Росреестр приостановил регистрацию договоров долевого участия.