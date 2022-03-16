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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:05

"Единая Россия" попросила уволить Дворковича с поста главы фонда "Сколково"

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак считает, что бывший вице-премьер РФ, глава ФИДЕ Аркадий Дворкович должен быть лишен поста главы фонда "Сколково".

"Единая Россия" выступает за немедленное увольнение Дворковича, цитирует пресс-служба партии.

Причина - его высказывания в западных СМИ об украинском кризисе.

Турчак подверг критике высказывания Дворковича в западных СМИ о российской политике в отношении Украины и о том, что гроссмейстеры из России и Белоруссии будут выступать на международных соревнованиях под флагом FIDE.

Единая Россия Андрей Турчак Аркадий Дворкович
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