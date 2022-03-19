"Зенит" разгромил "Арсенал" в матче РПЛ

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Футболисты санкт-петербургского "Зенита" оказались сильнее соперников из тульского "Арсенала" в матче 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

Встреча на стадионе "Зенита" закончилась со счётом 3:0. Игрок "Зенита" Малком оформил дубль, забив на 44-й и 55-й минутах. Ещё один гол забил Юри Алберто (89).

"Зенит" сохраняет лидерство в чемпионате России, имея в активе 48 очков. "Арсенал" занимает 14-е место, у команды 20 очков.

"Зенит" в следующем туре встретится с "Сочи", игра запланирована на 3 апреля. "Арсенал" днем ранее сыграет с "Ахматом" (Грозный).