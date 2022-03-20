Авиакомпания AZUR air отменила вывозной рейс из Египта в РФ из-за санкций

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Вывозной рейс авиакомпании AZUR air из Египта в Россию отменен, Росавиация работает с авиационными властями Египта над согласованием нового рейса, сообщила в воскресенье глава Ростуризма Зарина Догузова.

"По поводу рейса 686 (ZF 686 - ИФ) из Египта, а также других рейсов авиакомпании AZUR air. В связи с новыми санкциями США против авиаотрасли рейс 686 пока отменен. В данный момент наши коллеги из Росавиации совместно с авиационными властями Египта работают над тем, чтобы рейс вылетел в ближайшее время", - написала она в своем телеграм-канале.

Догузова отметила, что находящимся в Египте туристам необходимо быть на связи с туроператором, который проинформирует их об изменениях в вылете.

"Сейчас туроператоры за свой счет продлевают туристам проживание. Все туристы, которые не смогли вовремя улететь домой, будут расселены в отели и обеспечены всем необходимым. Мы со своей стороны получили от туристов ряд жалоб на условия размещения и уже связались с туроператорами с просьбой обеспечить туристам комфортные и безопасные условия до возвращения домой", - рассказала Догузова.

Как сообщалось, авиакомпания AZUR air из-за новых санкций США в отношении относящихся к РФ самолетов вынуждена скорректировать расписание рейсов.