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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:45

Более 12 тыс. жителей Донбасса прибыли в Ростовскую область за сутки

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Ростовская область приняла новую партию беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, сообщает в воскресенье пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по региону.

"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 12 тыс. граждан", - говорится в сообщении.

С 18 февраля власти ДНР и ЛНР организовали эвакуацию женщин, детей и пожилых граждан в Россию. Беженцев принимает Ростовская область, частично перенаправляя их в другие регионы РФ.

Эвакуация жителей Донбасса в Россию

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Хроника 24 февраля – 20 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
ФСБ Ростовская область Донбасс ДНР ЛНР
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