Более 12 тыс. жителей Донбасса прибыли в Ростовскую область за сутки

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Ростовская область приняла новую партию беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, сообщает в воскресенье пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по региону.

"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 12 тыс. граждан", - говорится в сообщении.

С 18 февраля власти ДНР и ЛНР организовали эвакуацию женщин, детей и пожилых граждан в Россию. Беженцев принимает Ростовская область, частично перенаправляя их в другие регионы РФ.