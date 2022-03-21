Все фармкомпании подтвердили продолжение поставок лекарств в РФ

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Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Все фармацевтические компании подтверждают стабильные поставки лекарственных препаратов в РФ, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Все фармацевтические компании подтверждают нам сегодня, что поставки лекарственных препаратов продолжаются. В рамках жизненно важных лекарственных препаратов списка (ЖНВЛП) у нас регулируются цены, и эти лекарственные препараты мы получаем в стабильном формате", - сказал Мурашко на ВКС общественных приемных "Единой России" и Минздрава по доступности лекарств.

По его словам, последние три недели есть повышенный спрос. "Причем этот ажиотажный спрос спровоцирован, в общем, каким-то фейками и недостоверной информацией по ряду препаратов", - сказал глава Минздрава.

Министр попросил граждан "не создавать ажиотажный спрос". "Все эти препараты в наличии, они поступают, и никаких рисков для плановой терапии нет", - сказал Мурашко.

В частности, это касается препарата для лечения щитовидной железы L-тироксин. "Объем отпущенных в аптеках лекарственных препаратов превысил обычные нормы расхода практически более, чем в четыре раза. Причем этот препарат есть в достаточном количестве на складах и у оптовиков, есть и отечественные, и зарубежные производители. Поэтому поставки оптовиками сейчас ведутся очень активно, логистическая сеть дополнительно развернула свои мощности, в том числе по доставке", - сказал глава Минздрава.

По его словам, в течение буквально нескольких дней был отмечен повышенный спрос на инсулин, но "логистическая система тут же (его) отработала".

"У нас сегодня работает система маркировки, в ней мы видим все запасы по стране (...). Выстроена система информирования, в том числе по производителям и Росздравнадзора по принятию совместно с Минпромторгом мер по профилактике дефицита", - отметил Мурашко.